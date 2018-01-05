Очевидцев утренней аварии ищет Госавтоинспекция

5 Января 2018 15:15

Дорожно-транспортное происшествие - на 20-ом километре автодороги Минск-Могилев. Водитель "фольскваген" двигался со стороны Минска, неправильно выбрал дистанцию и врезался в автомобиль ГАЗ, он от столкновения опрокинулся. В аварии никто не травмирован. Обстоятельства выясняются.