Очередную коррупционную схему в системе ЖКХ вскрыли правоохранители

20 Декабря 2017 15:09

В махинациях с госзакупками замешан глава Свислочского коммунального хозяйства и директор Дрибинского жилкомхоза. Установлена их связь с одной и той же фирмой, руководитель которой стал третьим фигурантом расследования. Как выяснилось, еще в 2012 году руководитель дважды закупал оборудование по завышенным ценам, причинив ущерб предприятию на более чем 300 тысяч рублей. Ущерб дрибинскому предприятию оценен в более чем 12 тысяч рублей.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси: "Директора системы ЖКХ, не исследовав конъюнктуру рынка цен и минуя процедуру закупки, приобрели насосные установки у коммерческой организации по завышенной цене, в то время как аналоги можно было купить у госпредприятия в 4,5 раза дешевле. Интересен и тот факт, что в обоих случаях поставщиком насосного оборудования являлась одна и та же фирма, руководитель которой убеждал чиновников превышать служебные полномочия взамен на незаконные вознаграждения. Действия коммерсанта квалифицировано как дача взятки".

Незаконная деятельность подозреваемых негативно отразилась на финансовом состоянии коммунальных предприятий, в том числе и на услугах, оказываемых населению. Возбуждены уголовные дела по статье "Превышение власти или служебных полномочий".