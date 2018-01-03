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Обвиняемые в убийстве таксиста получили от 23 до 25 лет усиленного режима
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4 Января 2018 13:04

Обвиняемые в убийстве таксиста получили от 23 до 25 лет усиленного режима

В Бресте вынесен приговор по делу об убийстве таксиста. Обвиняются житель Брестского района и двое парней из Лиды. Всех трех признали виновными - парни получили сроки от 23 до 25 лет усиленного режима с конфискацией.

  

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