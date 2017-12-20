19 Декабря 2017 21:15

Сегодня Следственный комитет озвучил обстоятельства гибели роупджампера в Соснах. Организатор прыжка не зафиксировал веревку, не следил за безопасностью конструкции и не использовал дополнительные методы для подстраховки, своей вины мужчина не признает.

Эта трагедия произошла 18 июня. Прыгая с площадки котельной на высоте 70 метров, насмерть разбился роупджампер - 27-летний житель Солигорска. Парень не был профессионалом, а прыжок - это был подарок на день рождения. На данный момент расследование завершено, и материалы уголовного дела направлены в суд.

И здесь стоит отметить работу следствия, как отметила официальный представитель СК Юлия Гончарова, это уникальное дело, беспрецедентный следственный эксперимент. Видеозаписи камеры GoPro, квадрокоптера и мобильного телефона с видеофиксацией момента гибели, все это было использовано в работе. Помощь СК оказывали и специалисты МЧС. На видео, которое опубликовали сегодня, хорошо видно все, что произошло 18 июня и каким был бы прыжок, если бы конструкция была безопасной

В итоге индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в причинение смерти по неосторожности, а это до 3 лет лишения свободы. При этом как отметили в СК, мужчина, используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций. Чтобы избежать подобных трагедий, Следственный комитет направил в Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности предложение о регламентации вида деятельности.