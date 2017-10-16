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Началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза"
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16 Октября 2017 15:10

Началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза"

В суде Партизанского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза". Экс-топ-менеджер обвиняется в получении взятки. Как следует из обвинения, Владимир Забродский принимал деньги в течение 2017 года. Всего установлено 4 факта. Незаконно денежные средства он получал от руководителя общества с ограниченной ответственностью за частичное погашение кредиторской задолженности. Суммы взяток составляли от 2 до 6,5 тысячи рублей. Всего Забродский, по версии обвинения, получил 15 тысяч. Свою вину обвиняемый не признает.

  

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