Неудавшийся маневр привел к фатальному заносу

4 Июля 2018

Женщина - водитель мотоцикла "хонда" двигалась по дороге в Минском районе, на закруглении шоссе не справилась с управлением. В результате попала на обочину, где мотоцикл и перевернулся. Женщина была доставлена в реанимационное отделение Минской областной больницы, но тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что женщина двигалась в шлеме, однако она не имела в удостоверении категории "А" на управление мототранспортом. "Хонда" принадлежала ее родственнику.

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