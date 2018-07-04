Неудавшийся маневр привел к фатальному заносу

Женщина - водитель мотоцикла "хонда" двигалась по дороге в Минском районе, на закруглении шоссе не справилась с управлением. В результате попала на обочину, где мотоцикл и перевернулся. Женщина была доставлена в реанимационное отделение Минской областной больницы, но тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что женщина двигалась в шлеме, однако она не имела в удостоверении категории "А" на управление мототранспортом. "Хонда" принадлежала ее родственнику.