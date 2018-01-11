Неосторожное обращение с огнем - возможная причина возгорания дома в деревне Стайки

11 Января 2018 18:00

Сегодня ночью в деревне Стайки Борисовского района во время пожара погибли 5 человек. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уничтожил деревянный дом почти полностью.

В момент пожара там находился 29-летний хозяин и четверо гостей. По словам очевидцев, молодые люди в тот вечер распивали алкогольные напитки.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют. Возможная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Следователи и эксперты сейчас работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.