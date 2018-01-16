ЧП
16 Января 2018 17:04
Накануне вечером Ядвигу Поплавскую сбила машина
Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская находится в больнице со сложным переломом ноги. Накануне вечером ее сбила машина. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Филимонова. В ГАИ информацию подтвердили, по факту ДТП проводится проверка.
Нам удалось связаться по телефону с Ядвигой Константиновной и узнать подробности случившегося.
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