Накануне под Минском произошло ДТП

11 Апреля 2018 15:17

Автомобиль "пежо" врезался в трактор дорожной службы. Он был обозначен специальными знаками, но водитель не успел среагировать. От сильного удара легковушку отбросило в сторону. После этого с машиной столкнулся грузовик, который двигался в попутном направлении. В результате аварии погиб водитель трактора. А водитель легковушки с травмами госпитализирован.

Еще одно серьезное ДТП в Жодино. Там столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что одного из водителей пришлось деблокировать спасателям. Мужчина доставлен в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.