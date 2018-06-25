Начались судебные слушания по делу бывшего зампреда Белкоопсоюза

25 Июня 2018

В суде Первомайского района Минска начались судебные слушания по делу бывшего зампреда Белкоопсоюза. Дмитрий Баранов был задержан правоохранительными органами весной прошлого года. Еще до задержания чиновника у МАРТа были вопросы к Белкоопсоюзу в отношении своевременности расчетов с поставщиками. Обвиняемому вменяется сразу две статьи Уголовного кодекса - получение и дача взятки. Во время судебного процесса подсудимого будут защищать три адвоката.

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