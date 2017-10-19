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На станции метро "Октябрьская" на рельсы упала женщина
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19 Октября 2017 15:20

На станции метро "Октябрьская" на рельсы упала женщина

Сегодня утром в столичном метро на рельсы упала женщина. Это произошло на станции "Октябрьская". Пути были тут же обесточены. Женщине оказали медпомощь. Что стало причиной падения, сейчас выясняют специалисты.

Поезда первой линии метро были задержаны на пять минут. Сейчас движение восстановлено.

  

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