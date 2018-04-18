19 Апреля 2018 15:18

Под Минском нетрезвый бесправник на Мерседесе не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. ДТП произошло возле деревни Щомыслица. Водитель с травмами госпитализирован. По информации ГАИ, он уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии. Сейчас мужчине угрожает конфискация авто.

А в столице во время ДТП пострадала женщина. На проспекте Дзержинского грузовик МАЗ врезался сразу в две легковые машины. В момент столкновения они стояли на светофоре. По словам водителя грузовика, у машины резко отказала тормозная система. При этом техосмотр авто был пройден. Сотрудники ГАИ проводят проверку.