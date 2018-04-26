Главная>>ЧП>>На пожаре в Дзержинском районе погиб мужчина
ЧП
RSS
На пожаре в Дзержинском районе погиб мужчина
Скачать Поделиться

26 Апреля 2018 18:05

На пожаре в Дзержинском районе погиб мужчина

Пламя вспыхнуло в одном из жилых домов. Деревянная постройка горела открытым пламенем. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли тело мужчины. В результате пожара уничтожена кровля, мебель и повреждены стены. Причина пожара выясняется. Одна из версий - неосторожность при курении.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =