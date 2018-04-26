На пожаре в Дзержинском районе погиб мужчина

26 Апреля 2018 18:05

Пламя вспыхнуло в одном из жилых домов. Деревянная постройка горела открытым пламенем. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли тело мужчины. В результате пожара уничтожена кровля, мебель и повреждены стены. Причина пожара выясняется. Одна из версий - неосторожность при курении.