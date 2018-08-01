Объезд поврежденного участка Минской кольцевой организован по съездам транспортной развязки. Как мы сообщали, сегодня на пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста, произошел провал проезжей части в третьей полосе. Самая оперативная ситуация на Минской кольцевой у Юлии Токарь.

Мы находимся на путепроводе перекрестка Игуменского тракта с кольцевой. Здесь асфальт в буквальном смысле ушел из-под ног. Сегодня днем очевидцы сообщили о провале проезжей части. Дорожное покрытие просело на полметра. Это из-за лопнувшей опоры. Мост был построен еще в 80-х. Но в 2001 была реконструкция. Инцидент мог произойти из-за неудачного проекционного решения.

Ежедневно машина-поток через этот отрезок превышает 50 тысяч авто в день. Причем 30 % загружено грузовым транспортом. Для реанимации дорожного полотна проезжая часть будет перекрыта. В ближайшее время инспекторы предложат удобные схемы объезда. Движение по внешнему кольцу МКАД остается открытым.