На Немиге двое молодых людей подожгли себя

19 Октября 2017 12:05

Минувшим вечером в Минске у входа на станцию метро группа экстремалов подожгла себя на глазах у десятков очевидцев. Парни прыгнули в реку Свислочь, но что-то пошло не так. В итоге один из неудавшихся каскадеров получил сильные ожоги. Молодому человеку понадобилась медицинская помощь.