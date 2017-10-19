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На Немиге двое молодых людей подожгли себя
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19 Октября 2017 12:05

На Немиге двое молодых людей подожгли себя

Минувшим вечером в Минске у входа на станцию метро группа экстремалов подожгла себя на глазах у десятков очевидцев. Парни прыгнули в реку Свислочь, но что-то пошло не так. В итоге один из неудавшихся каскадеров получил сильные ожоги. Молодому человеку понадобилась медицинская помощь.

  

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