ЧП
25 Января 2018 15:17
На МКАД сегодня утром горело авто
В районе развязки с улицей Тимирязева у рынка Ждановичи из-за короткого замыкания пылал капот "Мазды". Спасателям удалось успешно ликвидировать возгорание. Движение на магистрали восстановлено. Вообще в таких случаях специалисты советуют припарковаться у обочины, заглушить машину и воспользоваться огнетушителем, который должен всегда быть в доступном месте.
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