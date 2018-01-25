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На МКАД сегодня утром горело авто
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25 Января 2018 15:17

На МКАД сегодня утром горело авто

В районе развязки с улицей Тимирязева у рынка Ждановичи из-за короткого замыкания пылал капот "Мазды". Спасателям удалось успешно ликвидировать возгорание. Движение на магистрали восстановлено. Вообще в таких случаях специалисты советуют припарковаться у обочины, заглушить машину и воспользоваться огнетушителем, который должен всегда быть в доступном месте.

  

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