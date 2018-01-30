ЧП
30 Января 2018 15:15
На Минской кольцевой грузовик столкнулся с "Пежо"
Водитель большегруза двигался с проспекта Независимости в направлении Логойского тракта и не выдержал дистанцию. В итоге создался так называемый поезд - от удара по цепи столкнулись еще четыре авто. Все они серьезно повреждены. Никто из водителей не пострадал.
И еще одно ДТП - в Молодечненском районе. Под колеса авто попал мужчина. Он переходил дорогу не по пешеходному переходу и не имел фликеров, поэтому водитель вовремя не заметил его. От полученных травм мужчина умер в больнице. Заведено уголовное дело. В эти дни инспекторы ГАИ усилили контроль на опасных участках дорог. За прошедший год в Минской области случились двести аварий с участием пешеходов.
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