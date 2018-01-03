На дорогах столицы за праздничные выходные произошло почти 200 аварий

3 Января 2018 15:28

Основная причина - превышение скоростного режима.

Так, на площади Бангалор автомобиль БМВ чуть не превратился в вертолет. Водитель попал в занос, в результате чего напрямую перелетел круговую площадь. По словам очевидцев, машина еще и перевернулась в воздухе. По предварительным прогнозам, водитель не пострадал, однако есть вероятность, что он был нетрезвым. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.