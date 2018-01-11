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Мотодельтаплан упал в Ушачском районе
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11 Января 2018 19:14

Мотодельтаплан упал в Ушачском районе

По информации МЧС Беларуси, инцидент произошел около пяти часов вечера на поле возле деревни Лутово. Мужчина, который управлял аппаратом, погиб. Его личность устанавливается. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Причины трагедии выясняются.

  

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