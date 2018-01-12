Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе Подробности трагедии

12 Января 2018 12:05

Мотодельтапланом, который вчера вечером разбился в Ушачском районе, управлял 36-летний индивидуальный предприниматель из Полоцка. Подробности трагедии нам рассказали в Следственном комитете. По предварительной информации, мужчина хотел проверить двухместный планер перед покупкой. Для этого он приехал на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную рядом с деревней Кублищено. Известно, что дельтаплан пролетел около километра на высоте приблизительно 50 метров. После чего упал. Пилот скончался на месте происшествия.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Используя передвижную криминалистическую лабораторию, возможности которой позволяют проводить осмотр в любое время суток, зафиксировано место аварии, изъяты вещественные доказательства. Следователи назначили судмедэкспертизу, устанавливаются обстоятельства аварии".

Для участия в осмотре места происшествия привлечены сотрудники департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси. Проверка продолжается.