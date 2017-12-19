ЧП
18 Декабря 2017 12:11
Мингорсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении белорусских авторов Regnum
Троих фигурантов - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко - обвиняют в разжигании национальной розни. Двоим последним вменяют также незаконную предпринимательскую деятельность. Их задержали год назад после публикаций на российских порталах. В материалах ставился под сомнение суверенитет Беларуси, также в статьях содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры. По данным следствия, за заказные публикации авторы получали вознаграждение от шеф-редактора российского информагентства Regnum Юрия Баранчика. Он объявлен в международный розыск за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни.
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