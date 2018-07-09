Милиция задержала минского поджигателя

Им оказался неработающий 38-летний мужчина. Напомним, в купальскую ночь злоумышленник поджег три машины. Его мотивы пока неизвестны. При осмотре места ЧП были найдены разбросанные куриные тушки, свиные уши и языки, а также купюры номиналом пять долларов и две банки красной краски. Под каждым сгоревшим авто были обнаружены канистры с горючей жидкостью. Еще одна канистра найдена под целым автомобилем, но она не загорелась.

Что к этому моменту известно о задержанном, расскажет Юрий Шевчук. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля между 13 и 14 домами по улице Омельянюка. Местные жители быстро заметили пожар и вызвали МЧС. Но кроме трех полыхающих автомобилей, перед огнеборцами предстала еще одна (не менее шокирующая) картина. По парковке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, а также купюры номиналом пять долларов. Еще более пикантный окрас ситуации предала красная эмаль, которую поджигатель разлил на середине стоянки.

Предполагаемый поджигатель был задержан буквально в тот же день. Им оказался неработающий 38-летний минчанин. По нашей информации, бывшее место работы задержанного находится недалеко от места происшествия. Поэтому не исключено, что именно автостоянка на улице Омельянюка была выбрана злоумышленником не случайно. Каких-либо подробностей в Следственном комитете пока не сообщают. К этому моменту лишь известно, что задержанный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Накануне задержанному было предъявлено обвинение. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Сейчас место происшествия оцеплено лентой. Проход на парковку запрещен. Все три сгоревших автомобиля продолжают оставаться на стоянке, и, как мы смогли убедиться, выгорели машины практически полностью.

Во всех авто повреждены салон, колеса и моторный отсек. Возможно ли восстановить транспорт после такого испытания огнем - пока вопрос. Но без сомнений можно сказать, что ремонт хозяевам обойдется не в одну тысячу рублей. Напомним, похожий случай произошел буквально неделю назад - в ночь со 2 на 3 июля в Минске сгорели три автомобиля. Предварительная версия - также поджог. Но, как сообщили правоохранители, эти случаи между собой никак не связаны.