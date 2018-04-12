Милиция разыскивает похитителей 98-ми столбов с трассы Минск - Гродно

12 Апреля 2018 13:03

Брусы из металлопрофиля пропали в минувшие выходные вблизи деревни Мазурка Воложинского района. Их устанавливали для монтажа ограждения вдоль лесополосы на этом участке автодороги. Ущерб составил более двух с половиной тысяч рублей.