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Милиция разыскивает похитителей 98-ми столбов с трассы Минск - Гродно
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12 Апреля 2018 13:03

Милиция разыскивает похитителей 98-ми столбов с трассы Минск - Гродно

Брусы из металлопрофиля пропали в минувшие выходные вблизи деревни Мазурка Воложинского района. Их устанавливали для монтажа ограждения вдоль лесополосы на этом участке автодороги. Ущерб составил более двух с половиной тысяч рублей.

  

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