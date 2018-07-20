МИД Беларуси: Идентифицированы трое из пяти погибших белорусов

Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине, там сегодня утром произошло ДТП с участием белорусского микроавтобуса. Как сообщили в МИД нашей страны, к настоящему моменту идентифицированы трое из пяти погибших белорусов. 12 человек остаются в больнице. Из них трое по-прежнему в реанимации. 9 - в хирургическом отделении. Тем временем гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке пострадавших в Беларусь.

Родственники пострадавших за всей информацией могут обратиться на горячую линию украинской полиции. Телефон - +38 (0512) 53-11-13