14 Апреля 2018 15:07

Международная преступная группа задержана в Беларуси при попытке переправить нелегалов в ЕС. Это 11 выходцев из Вьетнама вместе с интернациональной группой проводников. Задержание происходило громко - с применением оружия. Брали группу на трассе вблизи агрогородка Раков в Воложинском районе.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: "Оперативной группой последовательно были задержаны три транспортных средства, направлявшихся к государственной границе. В автомобилях организаторы (граждане Азербайджана), перевозчики (граждане Беларуси) перемещали группу нелегалов из Вьетнама. Вместе с ними задержаны и граждане России, которые исполняли роль проводников через государственную границу в Европейский союз".

В отношении организатора канала, пособников и проводников возбуждено уголовное дело. А нелегальных мигрантов ждет депортация.