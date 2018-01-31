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Маршрутное такси перевернулось накануне вечером в Полоцком районе
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31 Января 2018 07:11

Маршрутное такси перевернулось накануне вечером в Полоцком районе

В нем находилось 15 человек, семеро - дети. Авария произошла возле деревни Ропно. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и микроавтобус опрокинулся. Известно, что в результате ДТП травмирована молодая женщина.

  

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