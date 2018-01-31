Маршрутное такси перевернулось накануне вечером в Полоцком районе

31 Января 2018 07:11

В нем находилось 15 человек, семеро - дети. Авария произошла возле деревни Ропно. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и микроавтобус опрокинулся. Известно, что в результате ДТП травмирована молодая женщина.