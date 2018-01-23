Легковушка и трактор столкнулись в поселке Колодищи

23 Января 2018 15:15

Водитель-бесправник на Chrysler (к тому же он находился в нетрезвом состоянии) врезался в трактор МТЗ, который двигался в попутном направлении. Как выяснилось, мужчина за рулем трактора также не имел водительского удостоверения. В результате аварии водитель легковушки получил легкие травмы.

Еще одно ДТП под Минском. Возле деревни Узборье под колеса авто попала женщина. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и не была обозначена светоотражающим элементом. Сейчас женщина находится в реанимации больницы скорой помощи.

А в столице нетрезвый водитель КІА не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус. ДТП случилось утром на проспекте Независимости. По результатам медицинского осмотра в крови водителя легковушки выявили более полутора промилле алкоголя.