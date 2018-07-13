Крупного распространителя наркотиков задержали в Минской области

27-летний мужчина вышел из дома с шестью пакетами порошка общим весом более 300 граммов и планировал разложить товар по тайникам. По пути его схватили бойцы ОМОНа. Кроме того, психотропные вещества были обнаружены в квартире подозреваемого и в закладках на территории Минска и района. В итоге изъято более килограмма наркотиков, в том числе и альфа-ПВП.

Надежда Ерашова, официальный представитель УВД Миноблисполкома: "Закладки с психотропами по четким указаниям из гаджетов молодой человек размещал в парковых зонах Заводского и Первомайского районов Минска, а также в лесных массивах, находящихся неподалеку от поселков Привольный и Колодищи Минского района. Его роль сводилась к получению крупной партии психотропов, фасовки на более мелкие и раскладке их для торговцев низшего звена. Таким образом, он получал партии весом 1-2 кг, а распространял товар более мелким оптом – по 50-200 граммов".

Правоохранители продолжают устанавливать всех фигурантов преступной цепочки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.