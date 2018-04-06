Крупного наркоторговца задержали в белорусской столице

3 Апреля 2018 15:04

Брали сбытчика прямо в его квартире. У 28-летнего мужчины обнаружили едва ли не наркоаптеку. Дома дилер хранил 380 граммов альфа-ПВП - это около 2 000 доз, а также гашиш. Предварительно, растительный наркотик мужчина приобретал для себя. Продавец психотропов работал на один из интернет-магазинов и выполнял роль закладчика. В Минске дилер работал несколько месяцев.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков на территории Российской Федерации. В настоящее время в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он взят под стражу".

Сейчас правоохранители выясняют, где закладчик закупал товар для своей работы. Известно, что задержанный являлся розничным торговцем.