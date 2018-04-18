Криминальный авторитет задержан в Витебске

18 Апреля 2018 15:12

Неоднократно судимый житель областного центра называл себя смотрящим за городом. В день задержания он подстрекал двух человек к даче взятки должностным лицам прокуратуры и суда. 4,5 тысячи долларов и 600 белорусских рублей якобы должны были помочь благоприятному решению вопроса об изменении меры пресечения и назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в отношении обвиняемого, находящегося в СИЗО. В отношении криминального авторитета возбуждено два уголовных дела. Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.

Оперативный сотрудник 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД Беларуси: "За подстрекательство к даче взятки в крупном размере и мошенничество и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый является представителем криминалитета старой формации, имеет обширные связи среди уголовных авторитетов на постсоветском пространстве, в т.ч. среди воров в законе Российской Федерации. При поддержке последних в начале 2000-ых годов сам вынашивал намерения “короноваться”. В последнее время в Республике Беларусь придерживался стороны вора в законе Александра Кушнерова по кличке Кушнер".

А это оперативные кадры задержания еще одного представителя криминальной среды. 42-летний ранее судимый житель Витебска вызвался оказать содействие в возврате долга, используя мнимый авторитет в криминальных кругах. Деньги испуганный должник стал возвращать, но до кредитора они так и не дошли. Сейчас задержанный в СИЗО. Проверяется информация о совершении им других преступлений.