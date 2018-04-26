Контрабандные сигареты на 3 млн долларов пытался ввезти белорус

26 Апреля 2018 12:10

Фуру около польско-литовской границы остановили оперативники Подлясского таможенно-налогового управления. Водитель заявил, что перевозит торф, однако во время проверки на рентгеновском оборудовании оказалось, что внутри находились сигареты - 450 000 пачек. Сейчас выясняется канал поставки табака. Товар отправлен на склад, а сама фура - на стоянку таможенного департамента в Сувалки. Возбуждено уголовное дело, за контрабанду табака водителю грозит до 10 лет лишения свободы.