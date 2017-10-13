14 Октября 2017 15:07

Командир воинской части, где служил Александр Коржич, отстранен от должности. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве рассказали, что по результатам проверки "за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка" министром обороны принято решение об отстранении от должностей командира и еще четверых должностных лиц командования части, в которой проходил службу рядовой Коржич. Ситуацию вокруг происшествия в Печах накануне прокомментировали и в Следственном комитете. Сейчас отрабатываются три основных версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. Напомню, тело 21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября в подвале в воинской части в Печах.