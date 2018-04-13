Холодильник - причина пожара в Минском районе

13 Апреля 2018 15:20

Помощь спасателей понадобилась ночью в интернате поселка Привольный. Загорелся холодильник в комнате на четвертом этаже. До приезда спецтехники жилец ликвидировал возгорание при помощи огнетушителя. Однако спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил пользования электроприборами.