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Холодильник - причина пожара в Минском районе
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13 Апреля 2018 15:20

Холодильник - причина пожара в Минском районе

Помощь спасателей понадобилась ночью в интернате поселка Привольный. Загорелся холодильник в комнате на четвертом этаже. До приезда спецтехники жилец ликвидировал возгорание при помощи огнетушителя. Однако спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил пользования электроприборами.

  

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