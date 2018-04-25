КГБ раскрыл детали коррупционной схемы. Возбуждено 22 уголовных дела

25 Апреля 2018 12:01

КГБ раскрыл детали коррупционной схемы при закупке спецодежды.

Руководители госпредприятий за деньги помогали приобретать крупные партии спецодежды и средств индивидуальной защиты. Победителем неизменно была одна и та же коммерческая структура. Победа в тендере оценивалась от 50 долларов до 15 тысяч. Поставщика не озвучили, но известны некоторые его партнеры, которые действовали по этой схеме, – Мозырский НПЗ, "Гродно Азот", "СветлогорскХимволокно", "Красносельскстройматериалы", "Минскводоканал", филиалы "Белоруснефть", Белорусская железная дорога и многие другие. Возбуждено 22 уголовных дела в отношении 19-ти должностных лиц.