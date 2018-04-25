ЧП
25 Апреля 2018 12:01
КГБ раскрыл детали коррупционной схемы. Возбуждено 22 уголовных дела
КГБ раскрыл детали коррупционной схемы при закупке спецодежды.
Руководители госпредприятий за деньги помогали приобретать крупные партии спецодежды и средств индивидуальной защиты. Победителем неизменно была одна и та же коммерческая структура. Победа в тендере оценивалась от 50 долларов до 15 тысяч. Поставщика не озвучили, но известны некоторые его партнеры, которые действовали по этой схеме, – Мозырский НПЗ, "Гродно Азот", "СветлогорскХимволокно", "Красносельскстройматериалы", "Минскводоканал", филиалы "Белоруснефть", Белорусская железная дорога и многие другие. Возбуждено 22 уголовных дела в отношении 19-ти должностных лиц.
Другие новости
24.04.2018 19:14 / ЧП За получение взятки сотрудниками ГУБОП задержан заместитель гендиректора Белшины
24.04.2018 15:20 / ЧП Ночью на пожаре погиб житель деревни Полесье
23.04.2018 15:20 / ЧП Почти 80 возгораний! Сильный ветер стал причиной пожаров
20.04.2018 15:27 / ЧП Перестраивание маршрутного такси из ряда в ряд привело к аварии
20.04.2018 15:09 / ЧП Преступная схема хищения минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области
20.04.2018 13:15 / ЧП Около 12:00 на столичном проспекте Независимости, 196 произошло ДТП
19.04.2018 21:21 / ЧП Предварительное расследование по резонансному делу о гибели солдата в Печах завершено
19.04.2018 18:07 / ЧП В Молодечно и Жодино дети попали под колеса авто
19.04.2018 15:18 / ЧП На проспекте Дзержинского грузовик МАЗ врезался сразу в две легковые машины
19.04.2018 15:16 / ЧП Внимание, на дороге дети!
18.04.2018 21:14 / ЧП Белорусские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков
18.04.2018 15:12 / ЧП От двух лет усиленного режима до восьми общего
18.04.2018 15:12 / ЧП Криминальный авторитет задержан в Витебске
18.04.2018 13:15 / ЧП Оглашен приговор для обвиняемых по делу о взятках в Фонде соцзащиты населения и Нацбанке
14.04.2018 15:25 / ЧП Сезонной причиной пожара становятся и возгорания сухой растительности
14.04.2018 15:09 / ЧП Гонки на столичных улицах устроил 26-летний байкер
14.04.2018 15:07 / ЧП Международная преступная группа задержана в Беларуси
13.04.2018 19:06 / ЧП В Минске задержан псевдобизнесмен