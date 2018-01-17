Из-за сильного снегопада в Минске множество аварий

17 Января 2018 13:04

Несколько минут назад серьезное ДТП произошло на проспекте Независимости. Водитель белого "фольксвагена" ехал в сторону улицы Филимонова и не справился с управлением. Его занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "пежо". В них въехали еще две машины.