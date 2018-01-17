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Из-за сильного снегопада в Минске множество аварий
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17 Января 2018 13:04

Из-за сильного снегопада в Минске множество аварий

Несколько минут назад серьезное ДТП произошло на проспекте Независимости. Водитель белого "фольксвагена" ехал в сторону улицы Филимонова и не справился с управлением. Его занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "пежо". В них въехали еще две машины.

  

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