Инцидент в детском саду № 21 Светлогорска

4 Января 2018 21:11

Грубейшее нарушение педагогическими работниками своих должностных обязанностей. Так в Министерстве образования охарактеризовали инцидент, произошедший накануне в детском саду № 21 Светлогорска. Во время сбора на вечернюю прогулку трое воспитанников младшей группы незамеченными покинули территорию дошкольного учреждения, добрались до вокзала и сели в дизель-поезд. На мальчиков обратили внимание только работники железной дороги. Они и сообщили в милицию о путешественниках. Поздно вечером малыши были дома. По факту инцидента проходит проверка. Ольга Масловская знает подробности.

Первый рабочий день нового года для родителей троих воспитанников 21-го детского сада Светлогорска обернулся настоящим кошмаром. Когда взрослые вечером пришли забирать своих детей, их в саду не оказалось. Где малыши - а исчезнувшим мальчикам по 3 и 4 года - не знали ни воспитатель, ни ее помощник.

Испуганные родители сразу позвонили в милицию. О произошедшем дежурный узнал в 17:30. По тревоге на поиски беглецов подняли всю милицию района. Детей искали в магазинах, на игровых площадках и, конечно, на железнодорожной станции. Она всего в семистах метрах от сада. Только когда сотрудники прибыли на вокзал, дети уже ехали в дизеле.

Во время вечерней прогулки компания прошмыгнула через калитку и помчалась к вокзалу. Там мальчики запрыгнули в первый попавшийся поезд. Им оказался дизель Светлогорск - Жлобин. Время отправления - 17:19. На малышей обратил внимание помощник машиниста. Он совершал обход вагонов. Машинист о маленьких пассажирах сообщил в милицию. Состав уже двигался, поэтому было решено не спускать с малышей глаз вплоть до станции Жлобин. Там путешественников встречал наряд милиции.

Обратно в Светлогорск дети возвращались уже на милицейской машине. Домой малыши попали ближе к ночи. Двоих путешественников родители и сегодня оставили отсыпаться дома. Пока родители пытаются понять мотивы побега, педагоги делают выводы.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия. В Министерстве образования случай пропажи детей назвали вопиющим. Воспитатель детского сада № 21 Светлогорска, из группы которой сбежали мальчики, уволена.