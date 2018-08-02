Инспекторы ГАИ советуют водителям объезжать проблемный участок Минской кольцевой

На Минской кольцевой сделали металлическую конструкцию. Она будет поддерживать часть моста, где провалился асфальт. Эта мера временная. Сейчас специалисты демонтируют верхний слой путепровода. На это понадобится около двух недель. После специалисты еще раз проверят остальные балки. Завершить ремонт путепровода и открыть движение планируют в ноябре.

А пока движение в районе этой развязки довольно медленное. Поэтому инспекторы ГАИ советуют водителям объезжать проблемный участок. Вместе с тем и общественный транспорт идет в объезд микрорайона Лошица.