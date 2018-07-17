Импровизированные песчаные крепости выросли в историческом центре Минска

Такую защиту держит улица Комсомольская, чтобы противостоять большой воде. За последнюю неделю ее уже дважды затапливало. Владельцы магазинов и кафе не находят иного выхода, как огораживать входы мешками с песком. Такие самодельные баррикады должны сдержать поток воды.

Проверка сточных труб под улицей Комсомольской, которую недавно реконструировали, пока не выявила основную причину сильных затоплений. Сегодня на месте работала бригада по исследованию подземных коммуникаций, и специалисты не зафиксировали серьезных загрязнений стоков. Это значит, что пока полностью ликвидировать проблему затопления нижних этажей магазинов и кафе невозможно. Мы продолжаем следить за ситуацией.