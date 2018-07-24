Контроль ранее осужденных и профессионализм следственно-оперативных групп будет пересмотрен. Игорь Шуневич ответил на вопросы, лежавшие на поверхности после двойного убийства в Бобруйске. По словам главы МВД, милиция отреагировала на звонок потенциальной жертвы по всем действующим нормам. Однако преступление это предотвратить не помогло. Напомним, речь о трагедии, которая произошла в минувшую пятницу. На линию 102 позвонила девушка и сообщила, что на нее с подругой напал мужчина, они заперлись в ванной. Точный адрес она сообщить не смогла. В итоге, по некоторой информации, подозреваемый забил одну молотком, другую зарезал ножом. Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как отметил министр, в настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. Комментировать обстоятельства преступления Игорь Шуневич не стал в силу того, что оценку и сбор доказательств ведет следствие. Единственное, Игорь Шуневич добавил, что по своей сути это - бытовое преступление с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор.