Густой туман мог стать причиной аварий

28 Декабря 2017 18:01

Густой туман мог стать причиной дорожно-транспортного происшествия в деревне Большевик Минского района. Водитель автомобиля ВАЗ - бесправник - не справился с управлением и столкнулся с мачтой уличного освещения. Пассажира из салона авто освобождали спасатели. Он вместе с водителем находится в реанимации областной больницы.

И еще одно ДТП. На Минской кольцевой Mercedes сегодня врезался в грузовик. Водитель автомобиля ГАЗ остановился и выставил аварийный знак, который вовремя не заметил водитель микроавтобуса. Он получил серьезные травмы ног. От удара кабина автомобиля деформировалась. 30-летний мужчина доставлен в больницу. Движение на этом участке дороги был временно затруднено.