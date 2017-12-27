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Гродненские таможенники изъяли нелегальный товар на 176 тысяч рублей
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27 Декабря 2017 12:10

Гродненские таможенники изъяли нелегальный товар на 176 тысяч рублей

По документам полиэтилен, а под ним - горы одежды. Гродненские таможенники изъяли нелегальный товар на 176 тысяч рублей. В грузовике, который следовал из Литвы на территорию ЕАЭС, судя по накладным, находился полиэтилен. А в итоге перевозилось более двух с половиной тысяч единиц одежды и аксессуаров.

  

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