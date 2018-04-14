Гонки на столичных улицах устроил 26-летний байкер

14 Апреля 2018 15:09

Мотоциклист попал в поле зрения сотрудников ГАИ на Партизанском проспекте. Просьбу правоохранителей остановиться он проигнорировал. Началась погоня. Байкер столкнулся со служебным авто, едва не сбил пешехода и попытался скрыться во дворах. Там его и задержали. Оказалось, что мужчина был лишен водительских прав. И в этом году его останавливали уже не в первый раз.