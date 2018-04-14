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Гонки на столичных улицах устроил 26-летний байкер
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14 Апреля 2018 15:09

Гонки на столичных улицах устроил 26-летний байкер

Мотоциклист попал в поле зрения сотрудников ГАИ на Партизанском проспекте. Просьбу правоохранителей остановиться он проигнорировал. Началась погоня. Байкер столкнулся со служебным авто, едва не сбил пешехода и попытался скрыться во дворах. Там его и задержали. Оказалось, что мужчина был лишен водительских прав. И в этом году его останавливали уже не в первый раз.

  

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