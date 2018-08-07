Годовалого ребенка в Горках госпитализировали с химическим ожогом полости рта и пищевода

Малыш перепутал кислоту с газировкой. Незадолго до ЧП его родители чистили трубы. Вещество находилось в бутылке из-под напитка. И этот случай не единственный.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: "В Гродненской области Волковысском районе дети играли на одном из монументов, забрались на высоту. И один из детей упал с высоты более чем 2,5 метра. Получил телесные повреждения различной степени тяжести".

И еще одно ЧП в Брестской области. Там 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Малышка, оставшись без присмотра, залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Хотя и упала на траву, получила травмы.