Двоих семилетних братьев-близнецов спасали сегодня в Гомеле

4 Января 2018 19:09

Звонок на горячую линию поступил днем. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже многоквартирного дома по улице Кожара в открытом окне на подоконнике находятся двое малышей. Спустя четыре минуты спасатели развернули куб жизни, который смягчает падение с высоты. В это же время сотрудники МЧС через закрытую дверь разговаривали с детьми и выяснили, что они остались дома под присмотром сестры, которая вышла в магазин. Спецслужбы выяснили место работы матери и вызвали ее домой. Операция завершилась удачно, дети не пострадали.