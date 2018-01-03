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Двоих семилетних братьев-близнецов спасали сегодня в Гомеле
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4 Января 2018 19:09

Двоих семилетних братьев-близнецов спасали сегодня в Гомеле

Звонок на горячую линию поступил днем. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже многоквартирного дома по улице Кожара в открытом окне на подоконнике находятся двое малышей. Спустя четыре минуты спасатели развернули куб жизни, который смягчает падение с высоты. В это же время сотрудники МЧС через закрытую дверь разговаривали с детьми и выяснили, что они остались дома под присмотром сестры, которая вышла в магазин. Спецслужбы выяснили место работы матери и вызвали ее домой. Операция завершилась удачно, дети не пострадали.

  

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