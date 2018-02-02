Два человека, пострадавшие в ДТП в Смоленской области, до сих пор находятся в больнице

2 Февраля 2018 15:07

У них переломы ребер и ушибы. Остальные пять человек отправлены на амбулаторное лечение. Уже известно, что это четыре белоруса (двое из Минска и двое из Гродно), а также трое граждан Таджикистана. Напомним, сегодня утром в России разбился рейсовый автобус Минск - Москва с белорусскими номерами. По встречной в машину врезался грузовик "пежо". Автобус съехал в кювет и перевернулся. Водители уже прошли освидетельствование, они были трезвые.