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Два человека, пострадавшие в ДТП в Смоленской области, до сих пор находятся в больнице
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2 Февраля 2018 15:07

Два человека, пострадавшие в ДТП в Смоленской области, до сих пор находятся в больнице

У них переломы ребер и ушибы. Остальные пять человек отправлены на амбулаторное лечение. Уже известно, что это четыре белоруса (двое из Минска и двое из Гродно), а также трое граждан Таджикистана. Напомним, сегодня утром в России разбился рейсовый автобус Минск - Москва с белорусскими номерами. По встречной в машину врезался грузовик "пежо". Автобус съехал в кювет и перевернулся. Водители уже прошли освидетельствование, они были трезвые.

  

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