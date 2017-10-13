Два человека пострадали в итоге ДТП в Минске

12 Октября 2017 15:24

Два человека пострадали в итоге ДТП на улице Шаранговича в Минске. Дорогу не поделили автомобили "Крайслер" и БМВ. Оба водителя получили травмы. Их доставили в больницу скорой помощи.

А на Партизанском проспекте на выезде из Минска водитель грузовика на светофоре столкнулся с легковым автомобилем, который стоял спереди. В итоге по инерции собрался поезд из еще трех машин. По словам очевидцев, удар получился не очень сильный, а потому никто не пострадал.