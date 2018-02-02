Два человека погибли в аварии под Солигорском

2 Февраля 2018 15:20

Столкновение грузовика и легкового автомобиля под Солигорском. Два человека погибли. Как предполагается, водитель большегруза выехал на перекрестке на красный свет и врезался в "шкоду". В салоне легкового авто находились отец и сын. 20-летний водитель погиб на месте, 49-летний пассажир - по дороге в больницу. Водитель грузовика госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

И только что стали известны подробности сегодняшней аварии автобуса с пассажирами в Минске. Водителю 23-го маршрута стало плохо за рулем, 52-летнему мужчине оказывается срочная помощь. Автобус ехал по улице Могилевской на небольшой скорости и неожиданно наехал на бордюр и врезался в металлическое ограждение. Люди заметили, что водитель в кабине без сознания. По предварительной информации, пассажиры в аварии не пострадали.