Два белорусских альпиниста пропали при восхождении на Эльбрус

25 Января 2018 15:00

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии. Тревогу забили родственники. Туристы не выходят на связь уже больше недели. Поисково-спасательная операция идет на восточном склоне, в ней задействованы 8 человек. Известно, что белорусы не были зарегистрированы в спасательном ведомстве. Эльбрус - самая высокая вершина Европы, популярна среди альпинистов. Однако несчастные случаи там происходят ежегодно. А гидромет ежедневно предупреждает экстремалов об опасности схода лавин.