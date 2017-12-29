ДТП в Иванковском районе

31 Декабря 2017 15:00

Праздничное настроение туристов из Мозыря омрачило ДТП. Автобус с белорусами, среди которых были и дети, перевернулся в Иванковском районе. Пассажиры возвращались домой из аквапарка Киева. К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие. Как сообщили нашему агентству в Мозырской центральной городской поликлинике, за помощью к медикам обратились 9 человек, в том числе ребенок 2008-го года рождения. У всех легкие ушибы, белорусы отпущены домой.