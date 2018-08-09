В деле о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА появились новые подробности. Как сообщают в Следственном комитете, собранные доказательства и показания самих фигурантов дела подтверждают факты, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Среди подозреваемых по делу о несанкционированном доступе проходят сотрудники издательского дома "Белорусская наука", редакции "Культура и искусство", а также компаний "АйТиВи", "БелаПАН", "ТутБайМедиа". Также сообщается, что с учетом установленных обстоятельств действия главного редактора "Тут.бай" Марины Золотовой квалифицированы по статье “Бездействие должностного лица”. Она признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение ее отпустить. Кроме того, на свободу выйдут и другие фигуранты. Расследование уголовного дела продолжается.